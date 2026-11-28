Morto per arresto cardiaco nel centro urbano di Nulvi. Il dramma questa mattina vicino la propria abitazione, a pochi passi da mercatino rionale dove la vittima, Nicola Buscarinu di 61 anni, si è accasciato a terra dopo essersi sentito male.

Le persone del vicinato hanno subito allarmato i soccorsi. Sul posto gli operatori sanitari del118 e il personale medico dell'elisoccorso Areus che ha più riprese hanno tentato di tenerlo in vita, attuando le manovre di rianimazione per oltre due ore. Ogni tentativo è risultato vano.

L'uomo è morto dopo un'altra grave crisi che lo ha colto nel tragitto in ambulanza verso l'elicottero, atterrato in prossimità della stazione ferroviaria. Infarto cardiocircolatorio, questa la diagnosi dei medici. Nicola Buscarinu, che lascia moglie e due figli, era molto conosciuto in paese per la sua attività all'interno della cooperativa casearia San Pasquale, ma anche per il suo impegno nella compagnia barracellare.