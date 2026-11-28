Ventinove anni di attività per la riconversione ambientale e culturale dell’isola dell’Asinara, per garantire la conservazione delle sue bellezze naturali dell’Isola, con i suoi 5.170 ettari di superficie terrestre e 110 chilometri di coste. Il 28 novembre 1997, con il decreto del Ministro dell’Ambiente che definiva la prima perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia, nasceva ufficialmente il Parco nazionale dell’Asinara e si apriva una nuova pagina di storia dell’isola, dopo oltre un secolo di destinazione a lazzaretto, colonia penale e carcere di massima sicurezza.

Da allora, quasi tre decenni di impegno per la conservazione della biodiversità, la ricerca scientifica, la tutela del mare, la valorizzazione della memoria storica e la promozione di uno sviluppo sostenibile a beneficio del territorio e delle sue comunità.

Il prossimo anno ricorre il trentennale (1927- 2027), una occasione per l’Ente Parco, guidato dal presidente Gianluca Mureddu, che ha avviato la preparazione delle celebrazioni e degli interventi programmatici, in stretta collaborazione con il direttore Vittorio Gazale e con il personale interno. Le principali novità sono rappresentate dal Masterplan strategico, con focus su tutela ambientale, ricerca scientifica e turismo sostenibile, dal Piano triennale 2027-2029 che punta al recupero del patrimonio immobiliare e infrastrutturale, inclusa la valorizzazione delle ex carceri, come Fornelli, Campu Perdu e Cala d'Oliva, e la nascita di una rete di musei legati alla memoria, alla legalità e alla giustizia, ma anche luoghi che custodiscono le conoscenze sulla fauna e la flora, gli Osservatori del mare e il Centro recupero animali marini. Figurano anche le collaborazioni istituzionali del Parco con i Comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara, gli accordi con gli Enti e le reti con altri parchi della Sardegna e del resto dell’Italia. Tra gli impegni dell’Ente anche il miglioramento delle fruibilità dell’isola e la collaborazione con gli operatori del Parco. Cambiano le prospettive di sviluppo grazie ad una sinergia con altre realtà del territorio.