Quando si parla di fame e di poveri si pensa sempre alle realtà fuori dall'Europa, ma le emergenze sono anche in Sardegna come dimostrano i dati della Caritas che hanno rilevato come nell'ultimo decennio siano raddoppiati gli anziani che chiedono aiuto. Da qui il titolo "Gli invisibili" per l'incontro che si terrà a Sassari giovedì 19 novembre alle 19 nel Teatro dei Cappuccini della parrocchia di San Francesco d'Assisi.

Interverranno l’arcivescovo di Sassari monsignor Francesco Soddu, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il parroco don Franco Manunta e il giornalista Gianni Garrucciu, autore dei libri “Fame” e “I poveri non esistono”. L'incontro parte proprio dai due saggi scritti da Garrucciu, nati da una conversazione privata con Papa Francesco e dal resoconto di David Beasley, direttore esecutivo del World Food Programme, e di altri operatori impegnati nelle varie aree del mondo.

L'obiettivo è rendere visibili quelle persone che in città e nel territorio si sono impoverite: non riescono ad arrivare a fine mese, a pagarsi le cure, ad avere una persona (non necessariamente un familiare) che possa tenere loro compagnia e aiutarli.