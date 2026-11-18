Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo dal parco archeologico a via Balai e fino a via Dell’Industria, aree verdi urbane e periurbane, zone costiere e vegetate, situate lungo la viabilità del Comune di Porto Torres.

L'Ente comunale è beneficiario di un finanziamento pari a 81mila e 600 euro, assegnato nell’ambito della conservazione e del miglioramento funzionale del patrimonio vegetale esistente, alla prevenzione delle condizioni di degrado e del rischio di incendio, al rafforzamento della funzione ecologica, paesaggistica e ricreativa delle aree verdi e, dove necessario, all’incremento della dotazione arborea e arbustiva mediante l’impiego di specie coerenti con le condizioni ecologiche e climatiche locali.

Cinque i disoccupati con qualifica di giardiniere, che hanno superato la selezione pubblica della graduatoria Aspal, e i colloqui con il personale del servizio Ambiente del Comune. Entro la fine di novembre verranno assunti a tempo determinato per quattro mesi per garantire gli interventi previsti da progetto. Le aree di intervento sono rappresentate dal parco archeologico, via Balai, via Gramsci, via Pertini, via Lussu, parco Baden Powell, via Rum e via Dell’Industria.

Dodici distinti lotti dove è previsto il recupero della funzionalità e del decoro delle aree verdi, la riduzione della vegetazione infestante, alla manutenzione delle strutture lignee esistenti e, in alcuni lotti, all’incremento del patrimonio vegetale mediante la messa a dimora di nuove piante. Il progetto è stato illustrato in occasione della Commissione Ambiente, presieduta da Antonio Cossu.

