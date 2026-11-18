Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione del progetto di messa in sicurezza del parco di Lu Grannadu, sotto al Castello di Castelsardo. L’intervento, sul quale sono stati investiti complessivamente 45mila euro, è stato finanziato con 40mila euro di fondi arrivati dalla Regione e i restanti 5mila stanziati da bilancio comunale.

Il progetto, approvato dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto con la delibera numero 65/2026, ha consentito di realizzare una serie di interventi, come il ripristino delle staccionate in legno che delimitano i sentieri e la sostituzione della scala che collega il parco di Manganella con il Castello.

Il precedente manufatto era infatti in condizioni precarie e richiedeva ormai da tempo un’azione di messa in sicurezza per salvaguardare l’incolumità delle persone.

«Questo intervento di manutenzione – spiega la sindaca Tirotto– è soltanto un primo e doveroso passo dettato dalla necessità di mettere in sicurezza le strutture del parco di Lu Grannadu, per il quale l’amministrazione comunale ha intenzione di effettuare una più ampia riqualificazione accedendo a finanziamenti esterni. Non soltanto per Lu Grannadu ma anche per i parchi di Manganella e della Cudinaccia».