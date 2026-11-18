Sacchetti con all’interno gli escrementi di cane lanciati per puro divertimento davanti ad una struttura ricettiva di via Petronia, a pochi passi dal centro di Porto Torres.
L’episodio risale a domenica 15 novembre, intorno alle 18.25, un gesto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del B&B L’Aurora, immagini che mostrano i due ragazzini che afferrano i sacchetti con le deiezioni canine, probabilmente prelevati dai cestini appositi, per poi scaraventarli sulla strada, davanti all’ingresso della struttura extralberghiera che in questi giorni ospita alcuni turisti.
Le telecamere di sicurezza hanno catturato ogni movimento, ma soprattutto permettono di identificare i due minori responsabili dell’atto incivile.
«Nel caso di reiterazione del comportamento le immagini di videosorveglianza verranno fornite alle forze dell’ordine – spiega il titolare della struttura- il mio vuole essere un atto diretto a sensibilizzare le famiglie, così da indurre loro a fare ammenda di un atto così increscioso. Ancora siamo in tempo ad educarli. Sono comportamenti che ci danneggiano, allontanando i possibili clienti della nostra struttura».