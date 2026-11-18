La commissione Cultura del Comune di Porto Torres ha votato la proposta di conferma dell’adesione dell’Ente, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Domus de Janas e l’approvazione del nuovo Statuto di partecipazione per la gestione del sito seriale "La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna - le domus de Janas".

La proposta, che sarà sottoposta all’esame del Consiglio comunale nella prossima seduta di giovedì 19 novembre, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico riconosciuto dall’Unesco nel luglio 2025, di cui fa parte la necropoli di Su Crocifissu Mannu, come altri siti patrimonio che fanno parte del patrimonio dell’umanità. «Il riconoscimento Unesco è stato un risultato straordinario, ma deve rappresentare soprattutto un punto di partenza», sostiene Francesco Pintus, presidente della nona Commissione.

«La costituzione della Fondazione ci offre l’opportunità di lavorare insieme agli altri territori per trasformare questo patrimonio in una concreta occasione di crescita culturale, sociale e turistica. La valorizzazione del sito di Su Crocifissu Mannu si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del turismo culturale a Porto Torres, sulla quale vogliamo puntare con decisione nei prossimi anni, investendo nella conoscenza, nello studio e nella valorizzazione del nostro patrimonio. Porto Torres possiede una storia millenaria – prosegue Pintus - che merita di essere conosciuta e valorizzata: il nostro compito è fare in modo che questa ricchezza diventi sempre più parte del futuro della città».

In Commissione si è sviluppata una discussione proficua, a tratti anche accesa. «Il confronto tra posizioni differenti ci permette di iniziare a ragionare sugli indirizzi che il Consiglio comunale vorrà dare all'Amministrazione nel suo lavoro di sviluppo turistico e culturale della città - sottolinea Pintus -. È proprio questo il ruolo che le commissioni devono avere: essere luoghi di confronto e approfondimento, nei quali contribuire a costruire una visione condivisa del futuro di Porto Torres».