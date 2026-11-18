A marzo aveva tentato di rapinare a Sassari tre donne con un cacciavite. «Ma non ricordo più nulla», ha riferito nel corso del procedimento in tribunale il 36enne di Ozieri. Al tempo infatti era privo della terapia farmacologica di cui necessitava e viveva un periodo di grande difficoltà interiore. Punto su cui ha battuto l’avvocata della difesa Barbara Pirisi che ha chiesto per lui l’abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica, concesso dal gup Sergio De Luca.

L’esame specialistico ha riscontrato il vizio parziale di mente per l’imputato, in carcere ormai da sette mesi. Luogo però, come sottolineato dalla legale, non idoneo a una persona che soffre una patologia psichiatrica di quella portata e che avrebbe bisogno di cure adeguate. Oggi in discussione il pm Giovanni Dore ha chiesto la pena minima per la persona e il giudice ha disposto la pena di un anno e 10 mesi da espiare in una comunità terapeutica. Decisione che ha commosso il 36enne, felice di avere ricevuto una seconda possibilità.