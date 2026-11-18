Il sindaco del Comune di Uri, Matteo Emanuele Dettori, scioglie la riserva e annuncia la ricandidatura alla fascia tricolore alle prossime amministrative.

«Con rinnovato entusiasmo e con ancora maggiore determinazione, ho confermato al mio gruppo di consiglieri e sostenitori la mia disponibilità a guidare, anche per la prossima tornata elettorale, il gruppo “Uri prima di tutto”, perché ritengo importante, per la nostra comunità, proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa, forti anche dell’esperienza maturata in questo percorso», sottolinea.

«Dobbiamo chiudere un primo cerchio, dopo aver dato risposta alle principali esigenze del nostro paese e aver lavorato in tutti i suoi ambiti, per aprirne uno nuovo, capace di guardare ancora più lontano e, al contempo, di formare sul campo nuovi amministratori. Vogliamo portare avanti una visione di paese che sappia coinvolgere tutti, dai più piccoli agli anziani. Uri, in questi anni, ha compiuto tanti passi in avanti, ma sappiamo bene che c’è ancora molto da fare e da migliorare.» La disponibilità dell’attuale primo cittadino nasce da alcune riflessioni, «dalla consapevolezza che poter contare, ancora una volta, su persone che hanno maturato esperienza amministrativa, affiancate da volti nuovi e giovani, capaci di portare entusiasmo, idee ed energie, possa rappresentare la giusta ricetta per il futuro del nostro paese».

Per il sindaco Dettori: «La continuità amministrativa ha prodotto risultati concreti e oggettivi per la nostra comunità. Vogliamo che questa macchina, che in questi anni ha acquisito velocità e capacità di azione, continui il proprio percorso, senza fermarsi, per raggiungere e portare a casa nuovi obiettivi. Nel Comune di Uri è stato fatto tanto in questi anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma c’è tanto ancora da fare»