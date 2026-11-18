Disagi per i pendolari, lavoratori e studenti, che in questi giorni hanno dovuto optare per altri mezzi a causa della sospensione dei collegamenti della linea ferroviaria Arst Sorso-Sassari. Nelle giornate di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, per esigenze di servizio, le corse dei treni sono state cancellate, con corse sostitutive tramite bus dell'Arst, con partenza e arrivo a Sassari, presso la stazione di corso Vico, presso la stazione ferroviaria, e a Sorso presso la fermata bus di via Cottoni, fronte fermata Arst. Pertanto sono stati sospesi i collegamenti con le fermate di Sassari Santa Maria di Pisa - Rodda Quadda, Crabulazzi e Funtana Niedda.

Nei giorni scorsi gli stessi disagi sono stati riscontrati dagli studenti, in partenza da Porto Torres in direzione Sassari, per l'assenza del servizio di trasporto treni, una sospensione dei collegamenti senza comunicazione che ha lasciato a terra diversi pendolari, arrivati in ritardo in aula per la mancanza di mezzi alternativi, nella stessa ora di partenza dei treni.