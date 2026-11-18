Eroi vicini alla dimensione reale; esempi virtuosi di riscatto, di impegno e non necessariamente di successo; campioni nelle loro fragilità e nelle loro complessità, capaci di ottenere grandi risultati al prezzo di sudore, fatica, impegno e rinunce. Sono le storie al centro di “Time out, si legge!”, il laboratorio di animazione alla lettura” per gli studenti delle scuole cittadine, che parte oggi con la sesta edizione. Da quest’anno il progetto gode del patrocinio del CONI Sardegna.

Pensato e realizzato dall'associazione Memoria Storica Torresina e dalla Biblioteca Popolare dello Sport, il progetto ha l’obiettivo di favorire nei bambini l’interesse per i libri e le storie in essi contenute, stimolare la loro fantasia e accrescere le loro conoscenze. Dopo la fase sperimentale del 2021, che ha coinvolto due classi dell’Istituto Comprensivo San Donato, il progetto è cresciuto costantemente ed è diventato un punto fermo anche per quanto riguarda la didattica delle realtà che partecipano.

Il laboratorio- Il percorso si articola in un ciclo di incontri che si svolgeranno periodicamente all’interno della Biblioteca, durante l’orario scolastico. A guidare gli studenti in questa esperienza nuova e stimolante sarà la dottoressa Claudia Tamara Chelo, educatrice impegnata da anni in attività di animazione alla lettura in collaborazione con associazioni e cooperative, e responsabile di progetti di educazione alla lettura in vari comuni e biblioteche della provincia. Collabora con la nostra associazione sin dalla prima edizione del progetto. Insieme all’educatrice e alle docenti, gli studenti sperimenteranno la lettura di una variegata e nutrita selezione di libri adatti alle età e alle esperienze dei lettori. L’obiettivo è avvicinare i giovani alla lettura stimolando la loro curiosità.

Le classi. Quest’anno il Laboratorio vedrà impegnati circa 150 studenti appartenenti a 8 classi dell’Ic San Donato, istituto con il quale la nostra associazione ha un rapporto diretto da diversi anni. È in fase di definizione l’attivazione del laboratorio anche per classi di altri istituti cittadini.

I campioni in biblioteca. Come già nelle edizioni passate, hanno offerto la loro collaborazione al progetto le principali realtà sportive cittadine: Torres calcio, Dinamo basket, Raimond handball e Tennistavolo Sassari saranno presenti con i loro campioni, che ciclicamente prenderanno parte agli incontri con gli studenti, raccontando le loro esperienze di vita e di sport.