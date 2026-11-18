La città di Valledoria guarda al futuro con un piano di sviluppo strategico. Nei giorni scorsi, la giunta comunale guidata dalla sindaca Beatrice Serra ha approvato gli indirizzi per intercettare le risorse regionali destinate ai piccoli Comuni. Lo strumento di programmazione – denominato Vivi la Sardegna – tra il 2026 e il 2029 mette a disposizione 50 milioni di euro per finanziare le azioni progettate dalle comunità locali. L’obiettivo è trasformare le potenzialità di Valledoria in opportunità concrete di crescita, attrattività e miglioramento della qualità della vita. Non si tratta soltanto di predisporre un documento di programmazione, ma di costruire una visione unitaria del futuro della comunità, individuando progetti, interventi, risorse e strumenti capaci di generare risultati concreti entro il 2030. Tra le priorità figura innanzitutto l’attrazione di nuovi residenti e all’accoglienza di lavoratori da remoto e nomadi digitali. Su quest’ultimo aspetto, l’amministrazione comunale si è già mossa stipulando partnership che porteranno alla realizzazione di spazi e servizi dedicati al coworking, al coliving, alla formazione e all’innovazione, anche attraverso lo sviluppo di un hub di comunità. C’è poi una direttrice che punta alla valorizzazione degli immobili inutilizzati, con una prospettiva di sviluppo del Polo culturale, della Casa delle associazioni e dei servizi digitali alla cultura. Il piano guarderà inoltre al sostegno delle imprese, delle startup e delle cooperative di comunità, favorendo iniziative capaci di generare occupazione stabile e nuovi servizi per il territorio. «Sarà un piano costruito insieme alla comunità – sottolinea la sindaca Serra – con un percorso di lavoro multidisciplinare che comprenderà l’analisi territoriale e socioeconomica, la definizione degli obiettivi, la progettazione degli interventi, la stima dei costi e l’individuazione delle possibili fonti di finanziamento. Verranno coinvolti operatori economici, associazioni, istituzioni scolastiche, parti sociali e cittadini, affinché il piano possa rappresentare una visione condivisa delle esigenze e delle aspirazioni di Valledoria».