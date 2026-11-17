Giustizia di comunità e volontariato. Temi affrontati dalla ricerca regionale, illustrata oggi nell’Aula Magna dell’università di Sassari, e promossa dal Centro Servizi Sardegna. Un’indagine compiuta, tra aprile e giugno 2026, dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’ateneo, coordinato dalla professoressa di psicologia giuridica Patrizia Patrizi, che ha puntato i riflettori sui percorsi di giustizia di comunità, su cosa li rende possibili o, al contrario, sui fattori che fungono da ostacolo. Partendo dalla distinzione tra Enti del terzo settore che ospitano chi, dovendo pagare un debito con la giustizia, segue queste direttrici e Enti invece non ospitanti. Sono stati la docente Lucrezia Perrella, psicologa, e Giovanni Natale, dottorando nell’area piscologico-giuridica, a entrare nel dettaglio di un’operazione che ha visto anche il coinvolgimento di 28 operatori dell’Uepe, l’Ufficio di esecuzione penale esterna. Sono 121 i questionari riferiti a 114 Ets del secondo caso, 51 quelli somministrati a 50 Enti del primo, quelli che hanno risposto all’invito dei ricercatori. Più 4 focus group fatti con 30 rappresentanti di 30 enti, 14 con percorsi attivi, 16 senza. Emerge tra i non ospitanti che l’80, 2% conosce poco o per niente queste misure mentre le giudica molto impegnative l’80,4% di chi ospita, o lo ha fatto in passato. La prima voce, un tessuto in prevalenza volontario, chiede informazione e formazione, e risorse strutturali mentre gli ospitanti sono disposti ad ampliare l’accoglienza ma lamentano le difficoltà organizzative e burocratiche e il rapporto con il sistema della giustizia. In media sono 7/8 all’anno le persone accolte all’anno dagli ospitanti, uomini e donne “messe alla prova” e il più delle volte impegnate in attività di manutenzione e logistica, ma anche, in misura minore, in attività laboratoriali e creative. «Per dare così una seconda possibilità a chi ha sbagliato», ha riferito l’assessora regionale al Lavoro Desiré Manca, presente all’incontro, «è un atto doveroso, di giustizia sociale. Come assessorato abbiamo organizzato diversi corsi di rieducazione e di riqualificazione all’interno delle carceri».

Lucia Coi, presidente del Csv Sardegna, si è soffermata sulle azioni per promuovere e supportare le attività degli Ets, ad esempio attraverso lo Sportello Giustizia e Volontariato. Un lavoro che si scontra talvolta con l’assenza, in alcuni territori sardi, di associazioni di riferimento per queste attività. Proprio Coi, così come Alessio Mandis, direttore del Csv Sardegna, hanno rimarcato come queste realtà si mettono al servizio della comunità, con l’obiettivo, primario per il Centro, di arrivare a una società più inclusiva.