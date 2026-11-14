Mercoledì 18 novembre, alle ore 18.30, presso l’aula consiliare del Comune di Sennori, si terrà la cerimonia di consegna del premio “Dino Villani”, conferito dall’ Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Sassari, alla concittadina Gianfranca Dettori per la lavorazione del pane IGP “Su pane moddine sennaresu”. L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per questo riconoscimento, che valorizza il lavoro, la tradizione e l’identità gastronomica del territorio, oltre al percorso professionale di una maestra pastaia apprezzata e riconosciuta in tutta la Sardegna e in Italia. Interverranno Nicola Sassu, sindaco del Comune di Sennori e Giuseppe Mascia, sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Elena Cornalis, assessora alle Attività Produttive, Turismo e Cultura del Comune di Sennori. Tra i relatori anche Roberto Furesi dell’Accademia Italiana della Cucina, Delegato di Sassari, professore ordinario presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e Antonio Farris, professore ordinario di Microbiologia Agroalimentare all’Università degli Studi di Sassari, Mario Sechi, chef, enogastronomo e professore dell’Istituto Alberghiero di Sassari, Giammario Tosi, presidente della Confraternita del Moscato Sorso Sennori. Alle 20.30 “Su pane Moddine a tavola”.

Per celebrare il traguardo insieme alla comunità, la serata proseguirà alle ore 20. 30 presso il Ristorante da Vito con la cena dedicata “Su Pane Moddine a Tavola”, curata dagli chef Fabio Zago, Luigi Senes e Nicolino Cubeddu.