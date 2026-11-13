«Vestiti, non proiettili!»: è il motto di Sa Domo de Totus che ripropone al centro storico di Sassari il "clothes sharing" contro lo spreco e il caro vita. Il 17 e 18 dicembre in via Frigaglia, nella sede dell'associazione turritana, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 sarà possibile portare gli abiti usati. Il 20 e 21 novembre, negli stessi orari, avverrà invece la distribuzione.

L’iniziativa coinvolgerà anche gli studenti del corso di moda del Liceo Artistico Figari, con un laboratorio di riflessione critica sulla moda solidale e sul fast fashion.

Rosalba Pisanu, responsabile del progetto Clothes Sharing di Sa Domo de Totus, spiega «Il Clothes Sharing non è carità, ma mutualismo. Non vogliamo una comunità divisa tra chi dà e chi riceve, ma persone che si sostengono reciprocamente, contribuendo secondo le proprie possibilità. A Sassari oggi sempre più persone si accorgono del caro vita, ma noi lo contrastiamo materialmente da anni. Accanto alla denuncia politica, abbiamo sempre cercato di costruire legami reali e strumenti collettivi per affrontare insieme le difficoltà»

Non secondario è il progetto didattico che porta gli studenti di moda - supportata dai docenti Claudio Vendramin e Barbara Sanna - a riflettere sul risvolto sociale della moda, settore che risulta tra i più inquinanti al mondo e tra occasione di sfruttamento sul lavoro.

Una parte degli abiti raccolti sarà anche utilizzata in un percorso laboratoriale dedicato alla moda solidale e a una riflessione critica sul fast fashion, sul consumo rapido degli indumenti e sullo spreco. Un’occasione per intrecciare riuso, creatività, formazione e consapevolezza sociale.