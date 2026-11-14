Il Comune di Torralba, attraverso la legge regionale 21/2026, ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro destinato alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi presso il cimitero comunale. Si tratta di un risultato importante, che consentirà di affrontare una situazione che da tempo richiedeva attenzione e un intervento risolutivo, rispondendo a una necessità particolarmente sentita dalla popolazione. Grazie a queste risorse sarà possibile ampliare la disponibilità dei loculi e avviare un percorso di riqualificazione degli spazi cimiteriali, con l'obiettivo di rendere il cimitero più decoroso, funzionale e accessibile. Le risorse sono frutto di un impegno e di una continua interlocuzione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato ai Lavori Pubblici, che ha riconosciuto l'importanza di questo intervento, contribuendo concretamente alla sua realizzazione.Un lavoro che consentirà di rispondere alle esigenze della popolazione, con la realizzazione di nuove celle, una emergenza che si ripresenta e che richiede interventi di emergenza da parte dell'amministrazione comunale.