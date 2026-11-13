Lo scontro sul destino del canile comunale Andriolu di Porto Torres, minacciato di chiusura a seguito delle prescrizioni di adeguamento strutturale imposte dalla Asl, trova un punto d’incontro tra le forze politiche di maggioranza e dell’opposizione. Il dialogo in occasione della commissione Ambiente, presieduta da Antonio Cossu, alla presenza del dirigente comunale del Settore, John Fois, e di alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato che si prendono cura dei cani. La possibile dismissione della struttura comporterebbe il trasferimento di 72 cani , un canile oggetto di lavori di adeguamento che prevedono la realizzazione dell’area di sgambamento come previsto dalla normativa Asl. Nel documento condiviso da tutti i commissari la volontà di tutte le forze politiche è attendere i provvedimenti della Asl, bloccando i trasferimenti dei cani dal canile Andriolu verso altre strutture, ad eccezione dei cuccioli in osservanza delle disposizioni dell’Azienda sanitaria.

«In secondo luogo ci impegneremo per promuovere le campagne di adozione nelle scuole e durante il periodo natalizio, in collaborazione con la società in house Multiservizi», sottolinea Antonio Cossu. Su richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Gianmario Sircana, verranno effettuati dei sopralluoghi presso i canili, entro la fine dell’anno. Durante la seduta la consigliera Sara Dettori ha chiesto di trovare un accordo tra le parti per evitare il trasferimento dei cani.

«Il nostro impegno» – ha proseguito Cossu- «sarà quello di cercare di tutelare le unità occupazionali attualmente in servizio, prestando particolare attenzione anche all’aggiornamento dei Regolamenti sui canili e chiudendo l’accesso ai nuovi arrivi».

Una intesa raggiunta a seguito di un confronto tra le diverse componenti, preceduta dall’illustrazione del percorso effettuato dal Settore ambiente a seguito delle richieste dell’Azienda sanitaria locale. «Il 5 ottobre del 2026 la Asl ha inviato una nota al Comune con richiesta di trasferimento immediato dei cani ospitati dal canile Andriolu in altra struttura idonea- spiega il dirigente Fois- avendo preso atto della mancanza agilità della zona di sgambo, i dirigenti veterinari della azienda sanitaria chiedevano di intervenire con la massima urgenza». L’amministrazione comunale, con un progetto predisposto dall’Ufficio tecnico, nel frattempo ha avviato l’intervento di realizzazione dell’area di sgambamento, in una zona prima interessata dalla presenza di una maxi discarica, in prossimità del canile, una operazione complessa di rimozione dei cumuli di rifiuti che hanno ritardato l’intervento di riqualificazione del canile.