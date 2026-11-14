Acquisizione canile Primavera, Marco Tedde (FI): «Il sindaco continua a perdere tempo»

«Le nuove aree di sgambamento per cani non possono diventare il paravento dietro cui nascondere il mancato acquisto del canile comunale». Marco Tedde, ex sindaco di Alghero ed esponente di Forza Italia, torna all’attacco dell’amministrazione Cacciotto, accusandola di continuare a rinviare una decisione attesa dalla città: l’acquisizione del canile Primavera.

«La perizia è stata effettuata, le risorse sono disponibili e oltre ottomila cittadini hanno firmato per chiedere l’acquisizione della struttura. Eppure il sindaco continua a prendere tempo», sostiene Tedde sollevando dubbi anche sui nuovi incarichi professionali prospettati dall'amministrazione, ritenendoli potenzialmente illegittimi e incapaci di risolvere la questione. Secondo l’esponente azzurro, il ricorso a ulteriori approfondimenti rischia di trasformarsi in un espediente per evitare l’acquisto. «Se esistono impedimenti tecnici o giuridici, Cacciotto li illustri pubblicamente. Altrimenti porti la delibera in Aula», insiste Marco Tedde contestando anche il richiamo al risparmio di centomila euro rispetto alla stima iniziale, che non dovrebbe distogliere l’attenzione dalla mancata conclusione dell’operazione. «Non si tratta di acquistare al prezzo più basso possibile, ma a un prezzo congruo, nel rispetto delle regole. Le ottomila firme non possono essere ignorate. La proposta venga portata immediatamente in Consiglio comunale. Al canile servono certezze, non altra gazzosa propagandistica».