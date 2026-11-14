Volano gli stracci tra maggioranza e opposizione dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale di Alghero interrotta per mancanza del numero legale. Al centro dello scontro le assenze tra i banchi della coalizione di governo e la decisione del centrodestra di chiedere la verifica delle presenze, facendo saltare la prosecuzione dei lavori.

Durissimo l'attacco di dieci consiglieri della maggioranza, che hanno accusato gli avversari di essersi sottratti al confronto proprio sui temi da loro proposti. «Un atteggiamento puramente opportunistico e strumentale», sostengono Giampietro Moro, Beatrice Podda, Emiliano Piras, Gianni Martinelli, Christian Mulas, Marco Colledanchise, Anna Arca Sedda, Gabriella Esposito e Giusy Piccone. Criticata la scelta di abbandonare l'aula approfittando di alcune assenze già comunicate al presidente. «Rinunciano a discutere le loro stesse proposte pur di alimentare polemiche sterili».

All'ordine del giorno figuravano interrogazioni su suolo pubblico, Piano del Commercio, Tari e sicurezza. «Il ruolo di consigliere comunale non si esercita in maniera virtuale», hanno fatto notare gli esponenti del Campo largo, rivendicando i risultati dell'amministrazione Cacciotto, a partire dalla presentazione del nuovo Puc.

Immediata la replica dei capigruppo di opposizione Michele Pais, Marco Tedde, Alessandro Cocco, Lelle Salvatore, Massimiliano Fadda e Giovanna Caria. «All'apertura della seduta il numero legale è stato garantito proprio dal centrodestra», hanno precisato, respingendo l'accusa di aver disertato i lavori. L'opposizione rivendica inoltre la paternità di 84 degli 88 punti all'ordine del giorno, tra interrogazioni, mozioni e atti di sindacato ispettivo. «Abbiamo atteso che la coalizione richiamasse i propri consiglieri. Quando è apparso evidente che questo non accadeva, abbiamo chiesto la verifica del numero legale». Per il centrodestra, la responsabilità di garantire i numeri spetta a chi governa, non alla minoranza, facendo presente anche il frequente ricorso alla seconda convocazione, che consente di riunire l'assemblea con nove consiglieri. «Se non hanno più i numeri, chiedano apertamente aiuto e se ne assumano la responsabilità politica. Altrimenti vadano a casa».