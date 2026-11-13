Due incendi di autovetture oggi a Sassari. Il primo ha avuto luogo, intorno alle 18, in Corso Trinità e ha coinvolto una station wagon. Il conducente era sceso per fare delle commissioni e ha poi visto scaturire le fiamme dal mezzo.

Il secondo rogo è avvenuto alle 20 circa in Via Giusti, nel quartiere del Monte Rosello, dove stavolta ha preso fuoco un furgoncino parcheggiato.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impedito il propagarsi delle fiamme ad altre autovetture vicine. Sul posto polizia locale e carabinieri. Non si registrano feriti.