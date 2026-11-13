Ben 100 mila euro a Sassari per la sicurezza urbana. Li stanzia il governo che, quest’anno, ha aumentato il Fondo del Ministero dell’Interno indirizzato al finanziamento dei progetti dei Comuni proprio in materia di sicurezza urbana. 32 i milioni di euro stanziati, che si sommano ai 25 milioni già erogati con il primo decreto di inizio anno. «L'incremento delle risorse destinate ai Comuni»,- afferma Luca Babudieri, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, «dimostra la volontà di affiancare concretamente le amministrazioni locali, riconoscendo che la sicurezza urbana si costruisce soprattutto attraverso la presenza sul territorio, la prevenzione e il sostegno a chi ogni giorno è impegnato a garantire il rispetto delle regole. Non si tratta soltanto di intervenire quando si verificano situazioni di criticità, ma di mettere in campo strumenti per prevenirle, contrastando insicurezza, marginalità e degrado urbano».

Il nuovo decreto allarga le tipologie di interventi finanziabili. «Le risorse potranno essere utilizzate per il pagamento di straordinari e indennità agli operatori della Polizia locale», rimarcano i tre consiglieri comunali Roberto Cadeddu, Pietro Pedoni e Maurizio Usai- per l'acquisto di tecnologie e strumentazioni, per l'installazione di sistemi di illuminazione pubblica e per la realizzazione di progetti nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo. Previsti anche interventi di sensibilizzazione sull'uso consapevole degli spazi pubblici, mediazione sociale e inclusione, con l'obiettivo di prevenire e ridurre le situazioni di marginalità e disagio». Il governo, sottolinea il capogruppo Cadeddu, «mette a disposizione risorse e strumenti: adesso è fondamentale che anche a Sassari si traducano in azioni efficaci per la sicurezza, la prevenzione e il contrasto al degrado urbano». Per pedoni «illuminazione, videosorveglianza, dotazioni tecnologiche e una maggiore capacità operativa degli agenti possono contribuire concretamente alla prevenzione e alla tutela degli spazi comuni. La sicurezza non può essere considerata soltanto una questione di ordine pubblico, ma deve diventare una componente centrale delle politiche di governo della città».

Usai si sofferma sulle implicazioni per il centro storico: «Restituire sicurezza al centro cittadino significa anche restituire fiducia ai residenti, sostenere le attività commerciali e favorire la frequentazione degli spazi pubblici. Il nostro auspicio è che l'amministrazione comunale sappia cogliere pienamente questa opportunità, programmando interventi concreti e verificabili».