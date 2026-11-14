Una rappresentanza della piccola pesca algherese ha incontrato il sottosegretario alla Pesca, Patrizio Giacomo La Pietra, per affrontare le principali criticità del settore. L'incontro, promosso grazie all'iniziativa della senatrice Antonella Zedda e di Fratelli d'Italia Alghero, ha visto la partecipazione del capogruppo consiliare Alessandro Cocco e dell'ex sindaco Mario Conoci. I pescatori hanno illustrato le difficoltà quotidiane e avanzato alcune proposte. La Pietra ha presentato le misure del Governo, tra cui 80 milioni di euro contro il caro carburante, attraverso il credito d'imposta del 20 per cento e il bando Iran, e 10 milioni di finanziamenti a tasso zero con la Cambiale Azzurra. Affrontati anche i temi della demolizione delle vecchie imbarcazioni, degli ammortizzatori sociali e delle quote del tonno rosso.

«La pesca è parte dell'identità di Alghero e i pescatori devono partecipare alle decisioni sul mare», ha sottolineato Cocco, evidenziando la possibilità di inserire rappresentanti della pesca professionale nelle Commissioni di riserva delle Aree Marine Protette. Conoci ha richiamato invece l'attenzione sulla tutela della pesca tradizionale con la fiocina e sul contrasto alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa e su fondali inferiori ai 50 metri. «La Regione utilizzi i fondi europei anche per realizzare dissuasori a tutela della piccola pesca». Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Pino Cardi, ha sollecitato infine una maggiore informazione su bandi e contributi, anche attraverso le Capitanerie di porto, annunciando nuovi incontri con gli operatori per approfondire le questioni emerse.