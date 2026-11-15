Lascia un grande vuoto il professore sassarese Giuseppe Pulina, morto all’età di 70 anni. È stato docente di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti è prorettore alla Ricerca dell'Università di Sassari in cui ha insegnato anche Etica della Ricerca ai dottorandi. Un punto di riferimento per gli studi e le ricerche nel campo della zootecnia. Ha curato oltre 400 pubblicazioni. È stato direttore generale di Agris, agenzia di ricerca in agricoltura della Regione Sardegna, e amministratore unico di Forestas, agenzia per le foreste della Sardegna. Ha fatto parte della prestigiosa Accademia dei Georgofili.

Ha unito studio, ricerca e impegno civile. È sceso in campo nella mobilitazione per far valere, con la forza delle sue competenze, il principio di insularità per la Sardegna e nell’altra battaglia contro l’invasione degli impianti eolici e fotovoltaici.

Proprio sulla necessità di difendere i territorio da progetti con pesanti ricadute sull’ambiente e sul paesaggio aveva dichiarato all’Unione Sarda: «In Sardegna sono stati censiti 258 paesaggi agrari locali, tessere finissime che compongono il mosaico. Non possono essere sconvolti da interventi permanenti che portano a un’alterazione. Si sarebbe dovuta studiare a fondo questa trama per individuare l’eventuale compatibilità paesaggistica e ambientale con gli impianti di energia rinnovabile. Semplicemente non è stato fatto perché il piano paesaggistico regionale non è stato esteso alle zone interne. In una situazione del genere prende corpo il vandalismo culturale. Fortunatamente le norme che sono in campo ci consentono di proteggere il soggetto debole: il paesaggio».

Ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione rispondendo al telefono sino a pochi giorni fa per offrire sempre il suo contributo di luminare negli ambiti della zootecnia e della cultura scientifica.