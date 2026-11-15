Un uomo di 68 anni è rimasto ferito a una gamba questa mattina, dopo essere stato colpito da una fucilata, durante una battuta di caccia nelle campagne di Nulvi, nel nord Sardegna.

L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno tamponato la ferita per arginare la fuoriuscita del sangue. Poi è stato caricato sull'elicottero Areus e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine per stabilire la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline)