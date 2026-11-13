Rubano vestiti e li nascondono ma, appena superate le casse e raggiunti dal commesso, li restituiscono. Tentato furto fulmineo ieri a Sassari, alla Upim in viale Italia, da parte di due extracomunitari che hanno sottratto un giubbotto, una sciarpa e una felpa dall’esercizio commerciale. Togliendo le placche antitaccheggio dalle merci e andando oltre le casse ma facendo poca strada.

Perché un dipendente ha notato che qualcosa non andava e li ha fermati facendosi ridare la “refurtiva” il cui valore economico era di circa 137 euro. Poi l’intervento della polizia locale che ha arrestato i due accusandoli anche di ricettazione dopo aver trovato tre maglioni e una chiave a pappagallo, beni di dubbia provenienza.

Oggi in udienza di convalida in tribunale i due ventenni, difesi dall’avvocata Elisabetta Udassi, hanno chiesto scusa per quanto fatto e uno di loro ha promesso di astenersi in futuro da azioni simili.

La giudice Valentina Nuvoli, il pm era Antonio Piras, ha disposto la convalida dell’arresto, l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia locale per uno dei due mentre l’altro non ha ricevuto alcuna misura cautelare.