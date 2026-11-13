Ok al recupero dell'immobile comunale di via Vittorio Emanuele 3. Destinato a ospitare dieci alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone sociale. La giunta comunale, guidata dal sindaco Salvatore Tanca, ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori, prevedendo una spesa complessiva di 106mila euro.
Il provvedimento, contenuto nella deliberazione del 5 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), si inserisce in un programma più ampio di riqualificazione del patrimonio pubblico e di potenziamento dell'offerta abitativa sul territorio. L'intervento era già stato interessato da una prima fase di recupero, conclusa con l'approvazione dello stato finale dei lavori nel giugno 2025.
(Unioneonline/En.Ne.)