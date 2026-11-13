La federazione di Sassari del Psd’Az continua a radicarsi nel territorio. All'interno di questo percorso si è tenuto l'incontro, ieri sera a Villanova Monteleone, focalizzato sui temi del comparto agricolo e promosso dal dipartimento agricoltura del coordinamento distrettuale.

Nutrita la presenza di pubblico interessata al progetto di rilancio del partito nel nord ovest isolano. «Siamo qui per arare quel terreno e far sì che sia pronto per far rigermogliare il Sardismo anche in quest’angolo di Sardegna», queste le parole, a inizio intervento, del segretario provinciale Gavino Gaspa.

«Il seme siete voi ed altri sementi si aggiungeranno lungo il cammino», ha proseguito Gaspa nel spiegare ai presenti le azioni politiche che la federazione di Sassari sta portando avanti.

Nel corso del confronto sono state fornite informazioni sulle dinamiche e le criticità del comparto agricolo, cominciando dalla crisi del prezzo del latte, su cui si è soffermato il coordinatore del dipartimento agricoltura e ambiente, Tore Piana. Diverse a fine serata le richieste di iscrizione al partito insieme alla volontà di costituire il nucleo psd’Az nel Comune di Villanova Monteleone.