Tre giornate a Osilo dedicate al cinema e alle sue possibilità di raccontare ciò che spesso resta ai margini della rappresentazione ufficiale della Sardegna. Il 14, 21 e 22 novembre, nello Spazi+O di piazza San Valentino 20, torna Visioni Parallele, la rassegna cinematografica giunta alla sua ottava edizione, organizzata da Meridiano Zero, a cura di Paolo D’Ascanio e Simone La Licata, in collaborazione con l’Associazione +O. L'ingresso è gratuito a tutte e tre le serate.

Il titolo scelto per la prima parte di questa edizione, Fuori Campo, invita a spostare lo sguardo oltre ciò che viene abitualmente mostrato, per esplorare le storie, le contraddizioni e le trasformazioni che attraversano la Sardegna di oggi e di domani.

La rassegna si apre sabato 14 novembre alle ore 18 con le proiezioni di tre cortometraggi, seguite da un talk con gli autori: Astringhìe (2024, 25’) di Vittoria Soddu, A casa mia (2016, 15’) di M. Piredda e Island for Rent (2024, 30’) di E. T. Arthemalle e T. Cubeddu. Alle 21 il concerto Org.Net, con Pierpaolo Vacca, Giacomo Vardeu, Totore Chessa e Mariantonietta Bosu, produzione originale di Insulae Lab – Centro di Produzione Musica.

Sabato 21 novembre il programma prenderà il via alle 16 con una passeggiata narrativo-storica insieme a C. Massei e M. Fiori. Alle 18 sarà proiettato L’Agnello (2019, 93’) di M. Piredda. Seguirà lo spettacolo teatrale Il Pubblico Bene di S. Azzu e M. Corrias.

Domenica 22 novembre inizia alle 10 il laboratorio di scrittura creativa che trarrà spunto dalla passeggiata narrativa del giorno precedente. Alle 17 la proiezione di A Bolu (2019, 100’) di D. Melis, con un incontro con Bustianu Pilosu. Alle 19 l’esibizione del tenore Sant’Andria di Orune. La giornata si concluderà alle ore 20.30 con una cena sociale.