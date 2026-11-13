Si è conclusa stamattina a Sassari l'esercitazione nella galleria Chighizzu, sulla SS 131, promossa da prefettura e Anas con l'obiettivo di verificare il Piano di gestione dell'emergenza della galleria, da poco aggiornato dalla società.

Lo scenario ha riguardato la simulazione di un incidente stradale all'interno della galleria con il coinvolgimento di un'autocisterna adibita al trasporto di sostanze chimiche e di due macchine. Con un incendio conseguenza dello scontro inscenato insieme alla fuoriuscita di sostanze pericolose, causa di ferimenti e intossicazioni. Il tutto seguito dall'intervento dei soccorsi consentendo così di testare le procedure di allerta, le comunicazioni tra le forze in campo, tra cui quelle sanitarie, e le modalità di evacuazione degli utenti, secondo quanto previsto dal Piano.

All'esercitazione hanno partecipato il personale dell'Anas, i vigili del fuoco, l'Areus 118, la questura, la polizia stradale, il comando provinciale dei carabinieri, il Comune di Sassari, e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che hanno operato in sinergia con la prefettura.

La prefetta Carla Di Quattro, al termine dell'esercitazione, ha dichiarato: «L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di collaborazione interistituzionale e di addestramento congiunto che ha consentito di verificare la capacità di risposta coordinata delle strutture coinvolte e l'efficacia della gestione delle procedure di emergenza in una delle principali infrastrutture della rete viaria regionale, contribuendo così a rafforzare la sicurezza dei cittadini e del territorio».