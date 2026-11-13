«Un Piano pieno di errori, contraddizioni e strafalcioni tecnico-giuridici che rischia di ipotecare il futuro di Alghero». È un attacco durissimo quello della segreteria politica e del gruppo consiliare di Forza Italia alla proposta del nuovo Piano urbanistico comunale dell'amministrazione Cacciotto. In una lettera aperta agli algheresi, gli esponenti azzurri chiedono di sospendere il percorso verso l'adozione, prevista entro gennaio, per correggere quelle che definiscono «criticità profonde ed errori macroscopici».

Riflettori puntati sulle previsioni edificatorie, la perequazione urbanistica e la disciplina delle strutture alberghiere. Secondo Forza Italia, il Puc consentirebbe agli hotel delle zone F1.2 incrementi volumetrici fino al 25 per cento, a determinate condizioni, negando sostanzialmente la stessa possibilità agli alberghi situati nel tessuto urbano. «Una disparità difficile da giustificare, che rischia di frenare gli investimenti in un settore strategico». Il partito segnala inoltre presunte incongruenze numeriche negli elaborati.

Nel Progetto Guida Orti-Carmine, ad esempio, la tavola sinottica indicherebbe 1.002 abitanti insediabili contro i 1.104 riportati nelle schede di dettaglio. Differenze anche nelle superfici di Cuguttu e nel numero dei comparti previsti per Taulera e Caragol. Contestati anche il calcolo delle volumetrie nel Regolamento Edilizio, che comprenderebbe spazi non abitabili come i pilotis aperti, e la superficie minima di 55 metri quadrati prevista per le abitazioni nelle zone B e C, ritenuta penalizzante per il recupero degli immobili esistenti.

Ulteriori perplessità riguardano le zone F4, il trasferimento dei diritti edificatori e la sostenibilità economica dei nuovi comparti. Forza Italia teme inoltre che l'adozione del Piano, con l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia, possa determinare incertezze e sospensioni degli interventi edilizi. Gli avversari politici chiedono al sindaco di fermarsi prima dell’adozione, per verificare la coerenza degli elaborati e aprire un confronto con professionisti, imprese e cittadini. «Alghero non ha bisogno di un Puc qualsiasi, né di un documento da approvare in fretta per mettere una bandierina politica. Gli errori di un Piano urbanistico non restano sulla carta: si trasformano in vincoli, contenziosi e occasioni di sviluppo mancate».