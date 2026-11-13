Concluse le indagini per 17 manifestanti dello sciopero in solidarietà della Palestina tenutosi a Sassari il 3 ottobre 2025.

I reati che il procuratore della Repubblica di Sassari, Armando Mammone, contesta sono blocco stradale e interruzione di pubblico servizio ma non la manifestazione non autorizzata in quanto nel frattempo depenalizzata.

L’inchiesta si è concentrata su quanto avvenuto 13 mesi fa durante l’iniziativa che visse tra l’altro alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine all’altezza dell’emiciclo Garibaldi quando il corteo si formò in modo spontaneo.

Come noto, dal decreto sicurezza del 2025 il reato di blocco stradale, se fatto da più persone, è stato inasprito prevedendo fino a due anni di reclusione. Proprio su questo aspetto gli avvocati hanno presentato eccezione di incostituzionalità e sono in attesa della pronuncia da parte della Corte di cassazione.

A difendere gli indagati sono i legali Simona Pedde, Bruno Conti, Pina Zappeto, Roberto Uzzau, Marco Palmieri e Giulia Lai.