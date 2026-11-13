Dieci chili di sabbia marina prelevata dagli arenili della costa sarda, pronta per essere trasferita altrove come souvenir.

Nell’ambito delle costanti attività antifrode e di contrasto all'illecita sottrazione del patrimonio ambientale sardo, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in servizio nel reparto locale di Porto Torres, insieme al personale di vigilanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, hanno sequestrato i reperti marini protetti nel porto di Porto Torres.

L’operazione, condotta in stretta sinergia con gli addetti alla sicurezza della società di vigilanza della Port Authority, ha permesso di intercettare un cittadino di nazionalità francese, di 74 anni, in procinto di imbarcarsi sul traghetto diretto a Barcellona.

Durante l’ispezione, all’interno del bagagliaio, sono stati rinvenuti circa 10 chilogrammi di sabbia marina accuratamente confezionato e suddiviso in 12 bottiglie di plastica, su ciascuna delle quali era stata riportata l'indicazione della spiaggia di provenienza.

Al passeggero è stata contestata la violazione della Legge Regionale della Sardegna n. 16 del 28 luglio 2017 (Norme in materia di turismo), che vieta tassativamente l'asportazione, la detenzione e la vendita, anche non a fini di lucro, di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione.

La normativa prevede sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro. I reperti sono stati posti sotto sequestro amministrativo e presi in custodia presso gli uffici doganali di Porto Torres.

Nei prossimi giorni, in sinergia con gli enti competenti, verranno organizzate le operazioni di riposizionamento del materiale negli arenili di provenienza, con l'obiettivo di preservare l'integrità dell'ecosistema costiero.