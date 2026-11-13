Sull’impianto di accumulo elettrochimico (Bess) da 470 MWh in località Su Dragone, nel territorio di Ittiri, la società Thiesi Solar ricorre al Tar e il Comune di Ittiri si costituisce in giudizio.

La società Thiesi Solar ha notificato all’Ente comunale il ricorso presentato presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Con tale atto, la società ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) aveva formalmente decretato la conclusione negativa della Conferenza di Servizi, bloccando di fatto la realizzazione dell’impianto di accumulo elettrochimico (BESS) da 470 MWh previsto in località Su Dragone. Nel giudizio risultano coinvolti, oltre al Ministero, la Regione Sardegna e lo stesso Comune di Ittiri in qualità di soggetti controinteressati.

Al fine di difendere le ragioni dell’Ente e tutelare gli interessi del territorio e della comunità locale, il Comune di Ittiri ha formalizzato la propria costituzione in giudizio. Analoga iniziativa è stata intrapresa anche dal Mase e dalla Regione Sardegna. Il Tar ha fissato l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare per la giornata di mercoledì 18 novembre.

«Già in occasione del Consiglio Comunale aperto ci eravamo impegnati ad opporci alla realizzazione di questo impianto, assolutamente incompatibile con la vocazione agricola della zona – dichiara il sindaco Baingio Cuccu – ed ora lo faremo con la stessa determinazione anche davanti al Tar».