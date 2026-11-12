Sassari, rifiuto di atti d'ufficio: chiesti 8 mesi per l'ex consigliere comunale Giuseppe Palopoli

Era accusato di rifiuto di atti d’ufficio e, oggi in tribunale a Sassari, il pm Gianni Caria ha sollecitato, in sede di abbreviato, una condanna a otto mesi per lui e per il figlio Federico. Giuseppe Palopoli, ex consigliere comunale e candidato sindaco alle Comunali del 2024, era finito sotto indagine nel 2023 quando, secondo le accuse, avrebbe ritardato in modo pretestuoso un intervento chiestogli dai Nas nella casa di riposo “Noli me tollere” di Sorso.

Dove, con la scusa della manutenzione del sistema antincendio, da lui installato a suo tempo, avrebbe consentito a un operatore delle forze dell’ordine di posizionare delle telecamere di videosorveglianza per le intercettazioni ambientali. Proprio i Nas stavano indagando sui presunti maltrattamenti nella struttura, contestazione che l’anno scorso ha portato al rinvio a giudizio per sette persone. In quest’ultimo caso l’accusa era invece di aver aspettato un tempo non congruo per intervenire.

Ma proprio su questo aspetto l’avvocato della difesa Luigi Satta, oggi in discussione, ha rimarcato come il periodo citato, poco più di 12 giorni, considerando anche il primo contatto, fosse minimo e, in ogni caso, inevitabile. Sostenendo come non ci sia stato alcun ritardo pretestuoso ma un differimento dovuto ai ritardi fisiologici dell’operazione, visto che il suo cliente doveva rapportarsi con l’azienda per cui lavorava e chiedere un preventivo alla struttura di Sorso. Passaggi che, a parere del legale, hanno provocato le dilazioni contestate e, per questo motivo, ha chiesto l’assoluzione per il suo assistito. Il giudice ha rinviato a febbraio per le repliche e la sentenza.