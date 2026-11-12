Rinviata al prossimo anno l’udienza di “Imperium”. Procedimento in corso a Sassari che vede indagato, tra gli altri, il rettore uscente dell’ateneo sassarese Gavino Mariotti. Oggi il giudice per le indagini preliminari Gian Paolo Piana ha concesso una proroga calendarizzando al 4 febbraio 2027 la prossima seduta in modo che l’avvocato della parte offesa Pierandrea Setzu possa studiare 1500 pagine di intercettazioni, ricevute poco tempo fa. Proprio il legale, che rappresenta un docente in pensione dell’ateneo sassarese, si era opposto nei mesi scorsi all’archiviazione sollecitata per Mariotti dal pm Giovanni Porcheddu che, peraltro, l’aveva chiesta anche per gli altri indagati.

Il rettore è indagato per 13 episodi, alcuni qualificati come abuso d’ufficio, e quindi non più perseguibili dopo l’abrogazione della norma nel 2024, mentre l’induzione indebita è stata riqualificata poi in “turbata libertà degli incanti”, e riguarda presunti interessamenti da parte del Magnifico per l’assunzione di persone in Asl e supposte interferenze su nomine dirigenziali, elezione di organi di governo universitari, o per il trasferimento di professori.

Tra gli episodi finiti sotto la lente della procura, e portati all’attenzione dall’attività investigativa delle fiamme gialle, un concorso per Ricercatore sanitario, e una riapertura dei termini alle iscrizioni ai test di Medicina per venire incontro a chi non aveva presentato domanda in tempo, tra cui una parente. Contestazioni che il pm, anche in considerazione della non ammissibilità di alcune intercettazioni, ritiene prive di rilevanza penale portandolo a chiedere l’archiviazione. Oggi l’avvocato della difesa Luigi Esposito si è opposto alla richiesta di avere una proroga da parte degli avvocati della parte offesa, i legali Setzu e Michele Galia, ma il giudice l’ha invece concessa.