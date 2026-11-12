Rimossi settanta chilogrammi di rifiuti abbandonati nell’ambiente, recuperati a Sennori grazie all’impegno di tre volontarie. Questo il risultato della giornata di pulizia organizzata nei giorni scorsi da Plastic Free Onlus, in provincia di Sassari, dove Jacqueline, Betti e Stella hanno dedicato parte del proprio tempo alla tutela del territorio. Armate di guanti e buona volontà, le tre partecipanti hanno raccolto i materiali dispersi nella natura, contribuendo a restituire decoro alle aree interessate dall’intervento. Un’attività che testimonia quanto l’abbandono dei rifiuti continui a rappresentare una criticità anche negli spazi naturali. «Una delle nostre volontarie ha espresso un desiderio che condividiamo profondamente: non dover più organizzare giornate di pulizia perché nessuno abbandona più i propri rifiuti nella natura – racconta Patrizia Grandjean, referente Plastic Free di Sennori –. È un sogno nel quale dobbiamo continuare a credere, lavorando sulla sensibilizzazione e sul rispetto dell’ambiente. La Terra è la casa di tutti e ciascuno ha il dovere di prendersene cura». L’impegno dell’associazione proseguirà con un nuovo appuntamento già fissato per sabato 28 novembre, alle ore 9.15, quando i volontari torneranno in azione a Sennori per un’altra iniziativa di pulizia ambientale, aperta a quanti desiderano contribuire concretamente alla salvaguardia del territorio.