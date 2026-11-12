Oltre centomila euro per riqualificare il Palazzetto dello sport nel comune di Osilo. Il contributo pari a 105.223,31 euro a favore del Comune è finalizzato agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia funzionale del Palazzetto comunale.

Il finanziamento è stato concesso nell’ambito della Legge Regionale 21 settembre 2026, numero 20, relativa agli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi degli enti locali e concesso dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Un sostegno che evidenzia l’importanza di investire nelle strutture che consentono a tanti cittadini, giovani e meno giovani, di praticare attività sportiva.

L’amministrazione comunale punta a riqualificare gli impianti sportivi, offrendo alle diverse associazioni e società l’opportunità di usufruire di impianti un grado di soddisfare le diverse esigenze del territorio. L'intervento consentirà di migliorare l'area gioco e di mettere in sicurezza le strutture datate, rendendole più efficienti, cambiando alcune parti strutturali.