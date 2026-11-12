Il nuovo Piano urbanistico comunale prende forma e punta all’adozione in Consiglio entro l’inizio del 2027. Dopo quasi trent’anni di proposte e discussioni, l’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto presenta la propria visione dello sviluppo della città, partendo dal Piano preliminare approvato nel 2023. Al centro della proposta, illustrata dall’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, ci sono il diritto alla casa, la sostenibilità ambientale, il potenziamento dei servizi e lo sviluppo turistico.

I numeri delineano la portata del nuovo strumento urbanistico: 580mila metri cubi potenziali nei nuovi comparti residenziali, dei quali il 20 per cento pari a circa 115mila metri cubi, sarà vincolato all’edilizia pubblica e sociale per favorire l’accesso alla casa di giovani e famiglie. Il Piano prevede inoltre 375mila metri quadrati di nuove aree pubbliche in città e altri 90mila nelle borgate, attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica, che consentirà al Comune di acquisire spazi per verde e servizi senza ricorrere agli espropri. Importanti anche le previsioni per il turismo, con 3mila nuovi posti letto alberghieri potenziali: 2mila nei comparti di sviluppo urbano e mille attraverso la riqualificazione di strutture esistenti e nuove realizzazioni nelle borgate.

Previsto inoltre un incentivo del 20 per cento per migliorare la qualità dei servizi delle strutture alberghiere esistenti. Tra le scelte strategiche figura il contenimento dell’espansione urbana, con la circonvallazione individuata come nuovo limite della città, e il rafforzamento delle borgate come centri di sviluppo residenziale ed economico. Il cronoprogramma prevede almeno cinque appuntamenti della Commissione Urbanistica, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, prima del voto in Consiglio comunale.

L’obiettivo è arrivare all’adozione entro l’inizio del 2027, quando scatteranno anche le misure di salvaguardia. Si aprirà poi la fase delle osservazioni pubbliche, degli incontri con cittadini e associazioni e della copianificazione con la Regione per la verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale. Solo successivamente si arriverà all’approvazione definitiva. Prevista infine l’apertura della Casa del Piano al Quarter, uno spazio dedicato alla consultazione degli elaborati e alla partecipazione dei cittadini.