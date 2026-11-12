«Il grande bluff di Cacciotto e Porcu». Anche i Riformatori Sardi di Alghero attaccano duramente l'amministrazione comunale e la Fondazione Alghero dopo il fallimento della gara per l'organizzazione del Capodanno 2027. Il direttivo cittadino denuncia «una grave incapacità amministrativa e mancanza di programmazione» e chiede al sindaco di convocare immediatamente un tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione per salvare l'evento.

«Tre milioni di euro dalla Regione, altri 500mila euro di compartecipazione comunale, una diretta televisiva nazionale, collegamenti con le piazze della Sardegna e una straordinaria opportunità di promozione turistica. Era questo il grande progetto presentato dal sindaco Raimondo Cacciotto e dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu. Oggi, a meno di cinquanta giorni dalla notte di San Silvestro, il risultato è una gara deserta», sottolineano i Riformatori. Il successivo annuncio di un piano B e persino di un piano C, poi, non convince il partito. «Come ci si può fidare? Se la Fondazione disponeva di tutte quelle competenze, come si è arrivati a questo punto?», si domanda il direttivo cittadino, evidenziando il rischio che una soluzione alternativa, con tempi ormai strettissimi, possa rivelarsi ancora più problematica. «Cacciotto e Porcu devono assumersi le proprie responsabilità. Proponiamo al sindaco di convocare immediatamente un incontro tra maggioranza e opposizione per condividere un programma di iniziative all'altezza delle aspettative e delle potenzialità di Alghero».