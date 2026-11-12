Insultava la madre da mesi in preda all’alcol e alle sostanze stupefacenti. Comportamenti che un 30enne sassarese accompagnava al danneggiamento del mobilio e ai colpi contro le porte, spesso in piena notte. Finché, due giorni fa, rientrando a casa ha dato in escandescenze e alla richiesta del fratello di calmarsi l’uomo lo ha aggredito e, quando la madre si è frapposta, secondo le accuse, l’ha strattonata facendola cadere. Poi avrebbe anche minacciato di aprire la bombola del gas e far esplodere la casa finché sono arrivate le forze dell’ordine a bloccarlo.

L’indagato si trova adesso in carcere a Bancali, accusato di maltrattamenti familiari e lesioni e, oggi in udienza di convalida, il gip Gian Paolo Piana ha disposto per l’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Piroddi, la misura della custodia cautelare nella Casa Circondariale.