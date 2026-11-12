La commissione Finanze del Comune di Porto Torres ha esaminato la proposta relativa alla conferma delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef per il 2027, approfondendo gli aspetti fiscali e finanziari del provvedimento e il suo rapporto con la programmazione economica dell'ente. In apertura dei lavori, l'assessore competente, Gaetano Mura, insieme al presidente della Commissione Finanze Pinuccio Vacca e al dirigente del settore finanziario, John Fois, ha illustrato il contenuto della delibera, ripercorrendo il sistema delle aliquote, le fasce di reddito interessate, la soglia di esenzione e le previsioni di gettito. La proposta prevede la conferma delle aliquote attualmente applicate, ovvero 0,70% per i redditi fino a 28.000 euro; 0,80% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro e 0,80% per i redditi superiori a 50.000 euro. Rimane confermata anche la soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro. Uno degli aspetti di rilievo ha riguardato l'andamento delle entrate derivanti dall'addizionale comunale. Il gettito è passato da circa 1.170.000 euro nel 2020 a una previsione di 1.357.000 euro per il 2027, con un incremento di circa 187.000 euro. Un dato che evidenzia il peso di questa entrata negli equilibri finanziari del Comune e la sua importanza nella costruzione del bilancio e nella capacità dell'ente di garantire servizi e interventi per la città. Il presidente della Commissione Finanze, ha evidenziato l'importanza di analizzare il provvedimento non soltanto sotto il profilo delle aliquote applicate, ma anche considerando l'andamento complessivo del gettito, il peso delle entrate tributarie e il loro rapporto con le esigenze finanziarie dell'amministrazione. La conferma delle aliquote e della soglia di esenzione rappresenta un elemento di continuità nella politica fiscale comunale, ma richiede anche un'attenta valutazione delle risorse disponibili e delle necessità della comunità. Nel corso del successivo dibattito sono intervenuti i consiglieri Carlo Cossu, Alessandro Carta e Costantino Biello. La discussione ha rappresentato un'occasione di approfondimento del provvedimento e dei suoi effetti sul quadro delle entrate comunali, in vista dell’approvazione del bilancio in Consiglio comunale.