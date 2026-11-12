A votare nel 1946 c'era anche lei Antonia Pes da Viddalba, in uno stazzo gallurese trasformato in seggio volante. Oggi la signora Antonia ha 103 anni e non ha mai smesso di recarsi alle urne: "Perché votare è un dovere" afferma perentoria. Il video dell'incontro con l'ultracentenaria, con la sua testimonianza diretta, è stato proiettato questa sera a Palazzo Ducale durante il Consiglio comunale di Sassari in seduta solenne per celebrare gli 80 anni dell'apertura alle donne per il voto.

Ha aperto i lavori il presidente del Consiglio, Mario Pingerna. È stato proiettato anche un breve filmato dell’Istituto Luce sulle prime elezioni a suffragio universale. Tra gli interventi in aula, quelli della prefetta Carla Di Quattro e della prima e unica sindaca di Sassari, Anna Sanna, che, come deputata, è stata anche sostenitrice e promotrice di leggi sul lavoro femminile, sulla maternità e sulla conciliazione dei temp.

Carla Bassu, costituzionalista, docente di diritto pubblico comparato all’Università degli studi di Sassari, ha ripercorso l’iter legislativo dalla legge del 2 febbraio 1945 n. 26 che ha esteso il voto alle donne dal 21° anno di età, e prosegue con l’Assemblea Costituente e la Costituzione. Il 2 giugno 1946 furono elette 21 donne all'Assemblea Costituente, il 3,7% dell'intera Assemblea costituita da 558 componenti. A decretare la fine della monarchia contribui 54,3% delle elettrici e degli elettori che scelsero di votare per la repubblica, con un margine di appena due milioni di voti a vantaggio di quest'ultima.

Dopo un intermezzo musicale con allieve e allievi del liceo musicale Azuni, ha chiuso la seduta l’intervento del sindaco Giuseppe Mascia.