Spazi e ricovero dei mezzi di soccorso adeguati per l’Avis comunale di Porto Torres, costretta ad affrontare disagi e criticità aggravate dall’incendio che, il 1° novembre scorso, ha interessato i capannoni di via Azuni, adiacenti alla sede dell’associazione, compromettendo gravemente la stabilità delle coperture e delle pareti dell’immobile ex deposito dalle Ferrovie dello Stato. Una esigenza raccolta dal gruppo consiliare di Sardegna al Centro 2020 – formato da Ico Bruzzi, Anita Giaconi e Sara Dettori- che interviene sull’argomento con una mozione indirizzata al sindaco Massimo Mulas, alla presidente del Consiglio comunale, Giulia Manca e ai gruppi consiliari, per l’individuazione di locali con area annessa di proprietà del Comune, da concedere anche in forma temporanea all’Associazione Avis, per garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili e la collocazione delle ambulanze. Mezzi che hanno trovato spazio presso il Centro commerciale Granai, a seguito della ordinanza del sindaco che ha disposto la chiusura temporanea del tratto di strada di via Azuni, compreso tra via Ponte Romano e via Josto, un divieto che resterà in vigore sino all’avvenuta attestazione tecnica delle condizioni di sicurezza dei capannoni e della circolazione della strada.

«Quindi, attualmente, non è dato sapere per la riapertura in sicurezza di via Azuni, ma è solo immaginabile il pregiudizio subito dall’Avis, che si trova nella oggettiva impossibilità a garantire i servizi, non avendo la corretta collocazione e operatività dei veicoli». Per gli esponenti di Sardegna al Centro, il problema non è dato solo dall’impossibilità di ricoverare i mezzi di soccorso «ma del rallentamento o peggio interruzione di tutte le attività legate al soccorso, dalle donazioni di sangue, e ricordiamo che l’associazione è la prima in tutta la Provincia come proporzionalità dei numeri, a tutti i servizi di assistenza e trasporto che l’Avis fornisce ai cittadini». I tre consiglieri di minoranza sottolineano l’urgenza di individuare locali di proprietà del Comune di Porto Torres con area dotata di stalli da poter destinare ai mezzi di soccorso, al fine di concederli anche temporaneamente all’Associazione “Avis Comunale di Porto Torres”, affinchè si possa continuare a garantire i servizi di emergenza-urgenza, trasporto sanitario e le campagne di donazione del sangue, per salvare la vita delle persone. Si chiede, inoltre, di riferire alla commissione Consiliare competente, entro 15 giorni dall’approvazione della presente mozione, lo stato di avanzamento delle interlocuzioni con l’Avis e le soluzioni temporanee individuate per la logistica dei mezzi e dei servizi.