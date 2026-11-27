Il pane, come assaggiarlo gustandolo con tutti i sensi. Sabato 28 novembre, alle 17.30, lo Stac, Spazio Temporaneo Arte Cultura di Sassari in via Cagliari 12, ospiterà una degustazione guidata dei pani del territorio dal titolo “Quando il pane parla ai sensi – Imparare a leggere le qualità dei pani”, a cura di Walter Cricrì, agronomo, divulgatore agricolo ed esperto di analisi sensoriale, nonché direttore dell’Inap – Istituto Nazionale Assaggiatori Pani. L'ingresso è gratuito, ma su prenotazione.
L’appuntamento offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire la conoscenza del pane attraverso un percorso sensoriale, imparando a riconoscerne le caratteristiche qualitative: dal colore della crosta alla struttura della mollica, dalla consistenza alle componenti aromatiche e gustative. Fondato nel 2009, l’Inap opera a livello nazionale per la diffusione della cultura del pane, la valorizzazione delle produzioni artigianali e la formazione di assaggiatori qualificati, attraverso un metodo specifico di analisi sensoriale.
L’incontro rappresenta un’occasione per riscoprire la ricchezza della tradizione panaria del territorio sardo, il valore delle materie prime e dei saperi artigianali, promuovendo una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari e di consumo.
L'appuntamento fa da anteprima alla 19ª edizione del Week End dei Gusti.