Una giornata di festa tra musica, giochi e condivisione nel quartiere Villaggio Satellite, il luogo da cui sono nate le iniziative nel ricordo di Marika Soru, la studentessa di Porto Torres deceduta a soli 16 anni, il 19 gennaio 2024, a seguito di un malore improvviso. L’appuntamento “Satellite in festha”, organizzato dall’associazione Marika Soru, è in programma sabato 28 novembre dalle ore 12 nel piazzale Lazio, un’area allestita con i giochi per bambini e chioschi per la distribuzione di bevande ed alimenti.

Il ricco calendario prevede alle 15 l’allestimento della zona divertimento per i più piccoli, a seguire alle 17 il live music e Dj set start con gli artisti Pauz, Costantino Pintore, gli Small feet duo, Giuseppe Nocco e Alessandro Cubeddu, Lady Crazy Dj, e il ballo di Moving soul con esibizione di hip hop. Il momento clou della serata è in programma alle 21 con il concerto dal vivo che vedrà salire sul palco Alessandro Azara, protagonista del tributo al cantautore Rino Gaetano. La serata sarà presentata da Laura Maninchedda.



