Istituita formalmente la Fondazione Sassari, destinata a rilanciare il Teatro Comunale. A presiedere il consiglio di amministrazione è l’avvocata Angela Mameli, affiancata dagli altri due componenti del cda, la dottoressa Federica Sechi e l’architetto Walter Dejana mentre il commercialista Elso Rei è il revisore dei conti.

Di oggi l’insediamento che ha visto la sottoscrizione dell’atto notarile da parte del sindaco di Sassari e della Città Metropolitana, Giuseppe Mascia, che assume la carica di presidente. I prossimi step dell’operazione sono quelli di dare al Teatro Comunale un modello di gestione innovativo, per accrescerne il potenziale strategico nell’isola, sostenendo una realtà che possa produrre cultura e diventare il motore del processo già in atto per fare di Sassari e del Nord Ovest Sardegna una destinazione turistica a vocazione artistica e culturale.

I soci fondatori sono il Comune di Sassari e la Città Metropolitana invitando però enti pubblici, imprese, fondazioni e associazioni a sostenere la Fondazione con denaro, beni, servizi o competenze. Sarà il cda a deliberarne l’ammissione, condizionata perché non hanno voto, non formano un’assemblea e non possono eleggere né essere eletti negli organi. La gestione sarà in capo al cda e a breve andrà individuato il direttore, scelto con selezione pubblica, sulla base di comprovate competenze, e la sua missione avrà una durata al massimo quinquennale.