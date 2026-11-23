A Viddalba sono ufficialmente iniziati gli interventi di riqualificazione della rete viaria urbana, un'opera importante del valore complessivo di 300mila euro. Il progetto prevede non solo la sistemazione del manto stradale, ma anche la realizzazione dei sistemi di raccolta delle acque bianche, un intervento fondamentale per prevenire allagamenti, migliorare il deflusso delle piogge e garantire maggiore sicurezza. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la 2A Costruzioni, un'impresa del territorio a testimonianza ndi come gli investimenti pubblici possano generare valore e lavoro anche per le realtà locali. L’amministrazione comunale ha predisposto la segnaletica temporanea nelle zone interessate dal cantiere nelle varie vie del paese. Le strade interessate sono individuate al centro di Viddalba e nella periferia, dove le criticità del manto stradale sono più evidenti, un intervento che comporterà disagi per i residenti ma con l'obiettivo di rendere la rete viaria più sicura.