Uno dei centri pulsanti della città di Sassari ridotto a una discarica. L’area della chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere di Monte Rosello Basso, era divenuta un concentrato di spazzatura che, ieri mattina, i volontari di Plastic Free hanno ripulito nell’iniziativa promossa dai referenti Serena Solinas, Roberto Manca e Maria Grazia Pisanu.

Oltre 2mila i chili dirifiuti raccolti, cifra impressionante se si pensa che, nel gennaio 2025, sempre l’associazione aveva compiuto un altro repulisti per poi trovare, a distanza di 21 mesi, una situazione identica se non peggiore.

I 49 volontari hanno battuto in particolare il parcheggio vicino alla chiesa, e le vie limitrofe da via Escrivà a via Da Vinci a via Giotto.

Nel “bottino” 2 batterie di auto, 4 copertoni di auto, 30 siringhe, persino sanitari e bombole di gas, oltre a vernici infiammabili e cartone catramato, 38 sacchi di indifferenziabile, e 1 kg e 4 di mozziconi di sigarette. Ma l’elenco sarebbe ben più lungo scattando una fotografia impietosa dei costumi di alcuni cittadini che usano il quartiere come un cassonetto a cielo aperto. Tra i presenti all’iniziativa i rappresentanti dei comitati di quartiere, come Uccio Virdis, Gianmario Chelo e Giovanni Biosa, alcuni consiglieri comunali, diversi esponenti della comunità cittadina del Bangladesh e i ragazzi di Leroy Merlin.