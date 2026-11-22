Emozionante flash mob stamattina a Sassari contro la violenza di genere. Sul ponte Rosello si sono alternate testimonianze, performance artistiche e musica nella manifestazione “Inno alla vita”, promossa, con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune, dall’associazione “La tua voce per sempre” e condotta da Anna Rita Oggiano.

Nutrita la partecipazione del pubblico che ha assistito al ballo evocativo realizzato dalla New Dance, ascoltando le parole di chi, come Giulia Cecchettin, è stata vittima di un femminicidio.

Tra gli interventi anche quello del vicesindaco Pierluigi Salis che ha ricordato l’attenzione istituzionale sul tema, proprio domani affrontato nella seduta solenne del consiglio comunale contro la violenza sulle donne.