Milleduecento studenti ascoltati in 18 mesi sul tema delle dipendenze dalla polizia locale di Sassari. E oggi, nel Teatro Comunale, si è tenuto il convegno finale del progetto “Fuori dal giro: educare per prevenire”, in cui sono stati coinvolti 14 istituti superiori cittadini e giovani dai 14 ai 19 anni.

A 486 ragazzi sono stati somministrati i questionari anonimi relativi a ottobre/novembre 2026, 176 i docenti, i cui esiti sono stati illustrati dal comandante della polizia locale Gianni Serra.

Emerge in generale una forte sensibilità sull’argomento da parte dei giovani che, nel 23,6% dei casi riferiscono di aver fatto uso di stupefacenti, di alcol l’84,7%, iniziando per il 33,3% dai 14 anni su entrambe le voci. È la curiosità (48,5%) a far avvicinare alla droga, seguito dal divertimento (41,8%), il divertimento invece (45%) svetta sull’assunzione di bevande alcoliche, con la curiosità (25%) che resta ben distante. Dall’indagine si staglia poi un altro dato, il condizionamento dei pari, rimarcato da quel 60,6% che riferisce come “la paura di essere esclusi può influenzare le scelte sui consumi dei propri coetanei”. E’ un aspetto che gli intervistati chiedono di affrontare di più e che sia un ambito critico lo si evince anche dal 47,1% dei docenti che dichiarano come gli studenti si sentano “poco liberi di rifiutare comportamenti rischiosi senza temere il giudizio dei coetanei”. Parallelo al quadro è l’uso della parola “infame”, ricorrente tra gli adolescenti. Il 41,4% la sente pronunciare quando qualcuno racconta agli adulti una situazione che riguarda gli altri ragazzi mentre il 26,27% rischia di essere tacciato come tale, a seconda del gruppo, perché decide di non consumare alcol e droga o invita gli amici a non farlo. Un altro numero rende evidente la diffusione delle sostanze: il 51,5% di chi ha risposto ai questionari pensa che l’uso di alcol e sostanze sia un “problema” in città, il 40,1% afferma poi che, negli ultimi mesi, il consumo viene percepito come più normale. Il report è stato introdotto dall’intervento del sindaco, Giuseppe Mascia, e seguito dalle testimonianze di Mattia, un venticinquenne impegnato da due anni in un percorso di disintossicazione nella struttura di Mondo X, e dalla presidente dell'associazione Camaleonte, Barbara Mura, madre di uno studente morto per un mix di sostanze stupefacenti. Padre Stefano Gennari, di Mondo X, ha ricordato l’importanza di mettersi in discussione, una delle prime strade per uscire dalle dipendenze. Il sacerdote ha allargato poi lo sguardo sottolineando che anche la ludopatia sta prendendo piede tra i ragazzi, praticata in modo massiccio tramite cellulare.